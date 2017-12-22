Yerli demek, şampiyonluk demek; Fatih Terim...

Sezona Igor Tudor ile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Fatih Terim'i getirdi.Böylelikle Süper Lig'de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim'in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kezun başında yerli çalıştırıcılar yer alacak.Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman, Beşiktaş'ı Samet Aybaba ve Trabzonspor'u da Şenol Güneş çalıştırıyordu.Şu anda Başakşehir'de Abdullah Avcı, Göztepe'de Tamer Tuna da zirve mücadelesi veren diğer teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Kayserispor'da Sumudica, Buraspor'da da Le Guen liderlik için savaş veriyorÖte yandan Süper Lig'de Brezilyalı teknik direktör Zico, şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik adam unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Zico ile mutlu sona ulaşmıştı.Bu 10 yıllık dönemde Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk sevincini tattı.