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Yerli demek, şampiyonluk demek; Fatih Terim...

Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in gelmesinin ardından 2012-2013 sezonundan sonra ilk defa dört büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yerli teknik adamlar görev almış olacak.

Kaynak: Sporx.com
Yerli demek, şampiyonluk demek; Fatih Terim...
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22 Aralık 2017 11:02
Sezona Igor Tudor ile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Fatih Terim'i getirdi.

Böylelikle Süper Lig'de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim'in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kez Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yerli çalıştırıcılar yer alacak.

Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman, Beşiktaş'ı Samet Aybaba ve Trabzonspor'u da Şenol Güneş çalıştırıyordu.

Şu anda Başakşehir'de Abdullah Avcı, Göztepe'de Tamer Tuna da zirve mücadelesi veren diğer teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Kayserispor'da Sumudica, Buraspor'da da Le Guen liderlik için savaş veriyor

YERLİ DEMEK, ŞAMPİYONLUK DEMEK

Öte yandan Süper Lig'de Brezilyalı teknik direktör Zico, şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik adam unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Zico ile mutlu sona ulaşmıştı.

Bu 10 yıllık dönemde Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk sevincini tattı.



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