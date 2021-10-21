Yenişehir Belediyesi, EuroCup'ta fark yaptı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS takımını konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yenişehir Belediyesi, EuroCup'ta fark yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2021 22:14
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Polonya'nın Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS takımını 98-75 yendi.
 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Maden Lucic (Karadağ), Viktor Nagy (Macaristan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 21, Holingsvorth 8, Hayes 24, Anigwe 15, Feride Akalan 5, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş, Fagbenle 4, Turner 16, Esra Ural Topuz 2

Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS: Jakubcova 13, Sklepowicz 6, Mack 19, Smalls 19, Stanacev 6, Duchnowska 2, Kuczynska 3, Trzeciak 2, Kurach 5

1. Periyot: 23-15

Devre: 50-35

3. Periyot: 70-55


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.