Yenimahalle Belediyespor ve Yalıkavak rövanş maçında

Yenimahalle Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında, 20 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak.
Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.
Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.