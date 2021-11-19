Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na veda etti!

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında İsveç'in Kristianstad ekibine 35-21 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na veda etti!
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19 Kasım 2021 22:51
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Yenimahalle Belediyespor İsveç'in Kristianstad takımıyla karşılaştı.

Yenimahalle Belediyespor, mücadeleden 35-21 mağlup ayrıldı.

Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 19-8 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın anlaşması gereği dün yine İsveç'te yapılan ilk maçı 28-23 kaybeden Yenimahelle Belediyespor, böylece organizasyona veda etti.

10 golle ilk maçın en skorer oyuncusu olan Beyza Karaçam, rövanş mücadelesinde de 8 golle öne çıktı


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