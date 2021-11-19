Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na veda etti!

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Yenimahalle Belediyespor İsveç'in Kristianstad takımıyla karşılaştı.



Yenimahalle Belediyespor, mücadeleden 35-21 mağlup ayrıldı.



Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 19-8 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.



İki takımın anlaşması gereği dün yine İsveç'te yapılan ilk maçı 28-23 kaybeden Yenimahelle Belediyespor, böylece organizasyona veda etti.



10 golle ilk maçın en skorer oyuncusu olan Beyza Karaçam, rövanş mücadelesinde de 8 golle öne çıktı





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