Yenimahalle Belediyespor'da hedef EHF Avrupa Kupası'nda tur!

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, EHF Avrupa Kupası'nda hedeflerinin tur atlamak olduğunu söyledi.



Başantrenör Serdar Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Hazena Kynzvart'a mağlup olduklarını hatırlatarak, rövanş maçını kazanarak bunu telafi edeceklerini belirtti.



10 Aralık Cumartesi günü Çekya'da oynayacakları maçta ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu anlatan Eler, şunları kaydetti:



"İlk maçta şanssız bir mağlubiyet aldık. Çok üstün oynadığımız ve rahat kazanabileceğimiz bir maçtı oysa. Kaleye yönelik attığımız 21 şutu gole çeviremedik. Özellikle hücumda yapmış olduğumuz hatalar önemli bir avantajı kaybetmemize neden oldu. Ama kendimize güveniyoruz. Moral bozmak yok. Önümüzdeki cumartesi günü rövanş oynayacağız. Çekya'daki rövanş maçında amacımız öncelikle galibiyet, ardından tur atlamak."



Serdar Eler, Süper Lig'le ilgili ise, "Milli takımlar ara döneminden yararlanıp ikinci yarıya daha iyi bir Yenimahalle Belediyespor olarak başlamak istiyoruz." dedi.





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