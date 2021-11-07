Yenilmezler: Trabzonspor!

Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrasında namağlup deplasman serisini 24 maça çıkardı. Aynı zamanda oynadığı son 24 karşılaşmada hiç yenilmedi.
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 377 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 24 deplasman maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.
Ayrıca ligde 242 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo - mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 377 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 24 deplasman maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.
Ayrıca ligde 242 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo - mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.