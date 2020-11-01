Yenilmezler: Mercedes'ten üst üste 7. şampiyonluk!

Mercedes AMG, Ferrari'nin rekorunu kırarak üst üste 7. kez takımlar şampiyonu oldu.



Formula 1'de en çok şampiyon olanlar



16x🏆 Ferrari

9x🏆 Williams

8x🏆 McLaren

7x🏆 Mercedes

7x🏆 Lotus

4x🏆 Red Bull pic.twitter.com/WJvFSiRM7b



— Sporx (@sporx) November 1, 2020

Lewis Hamilton, 15 Kasım'da İstanbul Park'ta şampiyonluğunu ilan edebilir.



1⃣282: Lewis Hamilton

2⃣197: Valtteri Bottas

3⃣162: Max Verstappen https://t.co/U21yrrn0Qu pic.twitter.com/uIw542IpkM



— Sporx (@sporx) November 1, 2020

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.Sezonun 13. mücadelesi, İtalya'da 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapıldı.Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ikinci cepten başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve sezonun 9, kariyerinin ise 93. birinciliğine ulaştı.Takım arkadaşı Hamilton'dan 5.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ikinci, Renault pilotu Daniel Ricciardo liderin 14.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.2020 sezonunun bitimine 4 yarış kala takımlar klasmanında liderliği garantileyen Mercedes, üst üste 7. kez şampiyonluğu elde etti.Mercedes, 1999-2004 yıllarında üst üste 6 kez şampiyon olan Ferrari'yi de geçerek bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.Sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da yapılacak.1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1973. Max Verstappen (Hollanda): 1624. Daniel Ricciardo (Avustralya): 955. Charles Leclerc (Monaco): 851. Mercedes: 4792. Red Bull: 2263. Renault: 1354. McLaren: 1345. Racing Point: 134