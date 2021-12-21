Yenilmezler: Başakşehir!

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor'u 3-1'le geçen Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yenilmezler: Başakşehir!
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21 Aralık 2021 20:05
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.


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