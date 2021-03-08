Yenilmezler: Antalyaspor!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Antalya Stadyumu'nda oynanan müücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa'nın golünü ise 72. dakikada Isaac Thelin kaydetti.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor, 36 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada yer buldu.



Antalyaspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan sert ortasında kale önünde Thelin'in yatarak dokunduğu top, kale direğinin yanından auta gitti.



30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.



38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thelin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



50. dakikada Sidney Sam'in sağ kanattan ortasında Kasımpaşalı savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Gökdeniz'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse uzaklaştırdı.



72. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Rakibi Hakan Özmert'ten baskı sonucu topu kapan Bistrovic, meşin yuvarlağı Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic'in ara pasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Thelin, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1







