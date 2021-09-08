Yenilmez İtalya, bu sefer 5 attı

EURO 2020 şampiyonu İtalya, Litvanya'yı 5-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisi 37 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yenilmez İtalya, bu sefer 5 attı
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08 Eylül 2021 23:36
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İtalya evinde Litvanya'yı ağırladı. Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşma beklendiği gibi tek taraflı geçti ve İtalya karşılaşmadan 5-0'lık ezici bir skorla ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 11. ve 29. dakikalarda Kean, 14. dakikada kendi kalesine Uykus, 24. dakikada Raspadori ile 54. dakikada Di Lorenzo'dan geldi.

Bu sonucun ardından İtalya 2 maçlık beraberlik serisini kırarak puanını 14 yaptı ve grupta zirvede yer aldı. Litvanya ise 5 maç sonunda 13 gol yedi ve puansız son sırada yer aldı.

Grubun 7. hafta maçında İtalya evinde İsviçre'yi konuk edecekken, Litvanya ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.


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