Yenilmez Armada mazide kaldı! Galatasaray'da serbest düşüş

ING Basketbol Ligi'nde son 8 haftaya girilirken Galatasaray'da kâbus devam ediyor. Bu sezon bir türlü istikrarı bulamayan sarı-kırmızılı ekip, 22 maçta elde ettiği 7 galibiyet ile 16 takım arasında 14. sırada bulunuyor.



Aslında alttaki iki takımdan iki galibiyet daha fazla aldı Galatasaray ama sezon başında Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderilmesi gereken evrakları eksik yollayan 3 kulüpten bir tanesi olduğu için -1 puan cezası da var ve bu da iki galibiyet farkın getirdiği avantajı azalttı.



Aslında sıkıntı da burada başlıyor. Bir zamanların 'Yenilmez Armadası' olan, Türkiye'de basketbolun öncülerinden kabul edilen, çok değil, kısa süre önce kadınlarda Euroleague, erkeklerde Eurocup gibi iki dev kupayı müzesine getiren Galatasaray, sezon başında TBF tarafından istenen 'bütçenin yüzde 40'ını gelir göstereceksin' şartını yerine getiremeyip, -1 puan cezası alıyor...



Telaşlı hamleler



Son iki yıl ilk 4 içinde yer alan, başta ezeli rakibi Fenerbahçe olmak üzere, dev ekipler karşısında aldığı galibiyetler ve sergilediği mücadele ile beğeni toplayan Galatasaray, salgın sürecinin de etkisiyle kadrosunu en geç kuran takımlardan birisi olunca sezona başlangıç performansı da çok aşağıda kaldı.



İki yıllık süreçte getirdiği yabancılar Euroleague oyuncusu olan ve Galatasaray'ı tercih edilen kulüplerden birisi haline getiren Coach Ertuğrul Erdoğan ile bu kötü başlangıç sonrası yollar ayrıldı. Sezona Hamilton, Hunter, Macon, Motum ve Williams ile başlayan Galatasaray'ın, Erdoğan'a Tyus transferi yaptırıp, onunla çalışmadan sözleşmesini feshetmesi de plansızlığın göstergesiydi.



Ardından yola yardımcı coach Ömer Uğurata ile devam edilecek dendi, Uğurata'ya da Jefferson, Marei ve Trice transferleri için yetki verildi. O hamleler gerçekleşti, ama bu kez de onunla yollar ayrıldı, takımın başına Ekrem Memnun getirildi. Memnun da yabancı transferlerine devam etti, Pierre Jackson ve Jordan Craxford gibi kariyerli yabancıları getirdi. Yani Galatasaray, 5. yabancının ardından her yabancı için TBF'ye azımsanmayacak ölçüde bedeller ödeyeceği ortamda tam 11 yabancı transfer etti!



Buradaki soru, madem görevdeki antrenörlere güvenmiyorsunuz ve yollayacaksınız, onlara neden bu kadar çok transfer hakkı verildi. Ya da bu transferleri yaptırdıysanız, neden yeni kadrolarıyla mücadele etme fırsatı tanınmadı, panikle sürekli yeni bir hamle yapıldı.



Memnun'un yükü ağır



Ekrem Memnun Türk Basketbolu'nun önemli isimlerinden ve Galatasaray camiası için de son derece kıymetli bir isim. Kadınlar Euroleague'i kazanırken takımın başında o vardı.



Son yaptığı transferlerin ardından takımı TOFAŞ deplasmanında kaybetse de oyun olarak biraz umut verdi. Ancak kalan haftalarda nasıl bir performans sergileyecekler, bu kabusu ne zaman bitirebilecekler merak konusu. Sezon başında bütçe kısıtlamasına giden, elindeki yerli ve yabancıları bu nedenle tutmayı beceremeyen kulübün, sezon sonu kar zarar hesabı yaptığında karşımıza nasıl bir manzara çıkacak merak ediliyor.



Galatasaray'ın bir sezon içinde bu kadar çok antrenör ve oyuncu değişmesi, sonradan transfer edilen oyuncuların bile kısa sürede gönderilmesi, şubedeki istikrarsızlığı ve panik havasını gözler önüne seriyor.



Yabancı transferleri



SEZON BAŞI

Brock Motum

Alex Hamilton

RJ Hunter

Dary Macon

Jonathan Williams



SEZON ORTASI

Alex Tyus

Travis Trice

Asem Marei

Amile Jefferson

Pierre Jackson

Jordan Crawford



GÖNDERİLENLER

Alex Tyus

Alex Hamilton

RJ Hunter

Dary Macon

Jonathan Williams



KALAN MAÇLAR

Darüşşafaka Tekfen

Türk Telekom (Dep)

Bahçeşehir Koleji (Dep)

Büyükçekmece

HDI Sigorta Afyon

Pınar Karşıyaka (Dep)

Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko (Dep)



