Yenilmez Ankaragücü'nün konuğu HK Ümraniyespor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında salı günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.
15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.
15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.
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