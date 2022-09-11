Üst üste yaptığı transferlerle futbol gündemine damgasını vuran Galatasaray, bu gövde gösterisini artık sahaya da yansıtmanın hesapları içinde.Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı Gaziantep maçında müthiş bir efor sergileyen ve son dakikada gelen golle 3 puanı hanesine yazdıran Sarı Kırmızılılar, ligde artık seri galibiyetlere ulaşmayı hedefliyor. Sırasıyla Antalya'yı yenip Giresun'a yenilen, Ümraniye'yi mağlup edip Trabzon'la berabere kalan, son olarak Gaziantep'i uzatmalarda yıkan Galatasaray, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşarken, attığı 4 gole karşın kalesinde 2 gol gördü. Aslan'da bu 4 golün 3'ünü de 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis kaydetti, diğeri ise kendi kalesine gol olarak kayıtlara geçti.Geride kalan 5 hafta boyunca hiçbir maçta son dakikaya kadar düğümü çözemeyen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında farklı bir tarife uygulamak için sahada olacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk öğrencilerinden özellikle Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısındaki performansı beklediğini ifade etti. Bu doğrultuda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de ciddi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.