Yenilenen A Milli Takım mücadelesiyle umut veriyor

A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.



Dünya futbolunun ekol ülkelerinden olan Almanya ile deplasmanda oynanan maçta 3 kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve uzatmalarda bulduğu golle deplasmandan beraberlikle dönen ay-yıldızlı ekip, Rusya karşısında da deplasmanda geriye düştüğü maçta beraberliği elde etti. Milli takım, ikinci yarıdaki etkili futboluyla Rusya karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.



Rumen teknik adam Mircea Lucescu döneminde genç oyuncu hamlesini başlatan A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesi başarılar elde etmeye başladı.



Güneş, Burak Yılmaz, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok gibi deneyimli isimlerle genç oyuncuları harmanlayarak, arzulanan milli takım yolunda adım adım ilerliyor.



- Genç yıldızlar üzerine kurulu bir milli takım



Ay-yıldızlı ekipte, 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 22 yaşındaki Merih Demiral, 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü ve 20 yaşındaki Ozan Kabak gibi genç oyuncular en önemli isimler haline geldi.



Genç oyuncular ile iskelet kadrosunu oluşturan milli takım, oyun sistemini de her geçen gün geliştirerek göze hoş gelen bir futbol anlayışını sahaya koyuyor.



Milli takımın yenilenen kadrosu ile ortaya koyduğu mücadeleci futbol, hak ettiği ilgiyi ve desteği de görmeye başladı. Milli maçlar, yeniden heyecan uyandıran karşılaşmalar haline geldi. Milli maçların izlenme oranlarının da artması, bunun en açık göstergesi oldu.



- Yurt dışında oynayan futbolcuların sayısı arttı



A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları için açıklanan 28 kişilik aday kadrosundaki futbolcuların 16'sı Avrupa'da kariyerlerini sürdürüyor.



Avrupa'da oynayan ve zorlu liglerde gelişimlerini hızlandıran oyuncuların sayısının her geçen gün artması, milli takıma da olumlu olarak yansıyor.



Ay-yıldızı ekibin kadrosundaki oyuncuların 4'ü İtalya, 4'ü İspanya, 3'ü Almanya, 2'si İngiltere ve 1'i de Hollanda'da forma giyiyor.



- A Milli Takım, Rusya maçına 26,9 yaş ortalaması ile başladı, 23,8 ile bitirdi



A Milli Takım, Rusya ile deplasmanda oynadığı maça 26,9 yaş ortalaması ile başladı. Maçı bitirdiği ilk 11'in yaş ortalaması ise 23,8 oldu.



Ay-yıldızlı ekip karşılaşmada, Mert Günok (31), Zeki Çelik (23), Merih Demiral (22), Ozan Kabak (20), Umut Meraş (25), Efecan Karaca (31), Hakan Çalhanoğlu (26), Mahmut Tekdemir (32), Ozan Tufan (25), Kenan Karaman (26) ve Burak Yılmaz (35) ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Milli takım mücadeleyi ise, Mert Günok (31), Zeki Çelik (23), Merih Demiral (22), Ozan Kabak (20), Umut Meraş (25), Okay Yokuşlu (26), Ozan Tufan (25), Cengiz Ünder (23), Yusuf Yazıcı (23), Abdülkadir Ömür (21) ve Enes Ünal (23) ilk 11'iyle bitirdi.



- EURO 2020 biletini cebine koydu



Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'nın olduğu grubu ikinci sırada bitiren milli takım, Avrupa Şampiyonası biletini de cebine koydu.



Grubun favorisi Fransa'yı Konya'da yenen ay-yıldızlı ekip, deplasmandan da beraberlikle dönerek, son dünya şampiyonundan iki maçta 4 puan almayı başardı.



Milli takım, eleme gruplarının da en az gol yiyen takımlarından olarak bir başka başarıya imza attı.



- Ümit Milli Takım'da da A Milli Takım'a yakın çok isim bulunuyor



Ümit Milli Takım kadrosunda da A Milli Takım formasını giymeyi bekleyen çok sayıda yetenekli oyuncunun bulunması, A Milli Takım'ın geleceğine umutla bakılmasını sağlıyor.



Kaleciler Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, sağ bek Serkan Asan, stoperler Ravil Tagir ve Hüseyin Türkmen, orta sahalar Burak Kapacak, Berat Ayberk Özdemir ve forvetler Halil Dervişoğlu ve Güven Yalçın gibi isimler de A Milli Takım'a güç katmak için forma şansı bekliyorlar.



- UEFA Uluslar Ligi'nde rakip Sırbistan



A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile İstanbul'da karşılaşacak.



Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.