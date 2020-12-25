ELİNİ ÖPTÜ BUZLARI ERİTTİ

FEGHOULİ VE BELHANDA'YI KAZANDI

Arda Turan futbol hayatının 2. baharını yaşıyor.Başakşehir'de dibe vuran Arda Turan'ı yakın arkadaşları etkiledi.Arkadaşlarının sözünü dinleyen Arda Turan,diyerek yuvasına dönmeye karar verdi.Önce bir G.Saray-Başakşehir maçı öncesi Terim'in yayına giderek elini öptü, buzları eritti. Brezilya ve Arjantin'den gelen teklifleri geri çevirdi ve 6 ay G.Saray'dan gelecek haberi bekledi.75 kiloya indi. Bu Atletico'daki kilosuydu. Performansıyla Terim'i mahcup etmedi. Kaptanlığını kabul ettirdi Belhanda ve Feghouli'yi de kazandı.