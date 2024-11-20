Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul öncesi mevcut Başkan Ertuğrul Doğan 7 kişilik listeyi Divan'a sundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu
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20 Kasım 2024 16:04
Son güncelleme 20 Kasım 2024 17:03
Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.

Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul perşembe ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

Bordo-mavili kulüpte başkan adayları, bugün saat 18.00'e kadar listelerini sunabilecek.

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