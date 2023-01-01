Yeni yılın ilk gününde kayakseverlerden Erciyes'e akın

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerin tercihi oldu.



Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'daki pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı ziyaretçiler, güneşli havada kayak yaptı.



Rusya'dan gelen Ekaterina Shvyreva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'i beğendiklerini, karın az olmasına rağmen eğlendiklerini söyledi.



Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Shvyreva, hava durumunun çok iyi olduğunu, müzik eşliğinde dans ederek yılbaşını geçirdiklerini belirtti.



Irina Shafovorstova, "Yılbaşını Türkiye'de geçirdim. Havalimanı kayak merkezine uzak değil, bu hoşuma gitti. Yılbaşında yapılan her şeyi beğendik. Arkadaşlarıma da buraların güzel olduğunu söyledim." dedi.



Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de bulunuyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.





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