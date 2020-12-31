Yeni yıl mesajları listesi, (Güzel Yılbaşı mesajları 2021) Kısa, uzun, en etkileyici mutlu yıllar sözleri (31 Aralık Perşembe)
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2021 YENİ YIL KUTLAMA TEBRİK MESAJI
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MUTLU YILLAR YENİ YIL MESAJLARI
Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle... MUTLU YILLAR...
Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'Ömrüm' olur musun? 2021 sana mutluluklar getirsin aşkım.
Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. 2021 Yeni yılın kutlu olsun bir tanem...
2020'nin olumsuzluklarını geride bırakıp 2021'e yeni umutlarla girmeye ne dersiniz? İçimizdeki sevgi, aşılacak tüm zorlukların karşısında kalkan olsun, yeni yılınız yeni umutlara, coşkulara ve güzelliklere kucak açsın! Umutlu yıllar Türkiyem...
2020 yılında özgürlüğümüzü, planlarımızı, hayallerimizi birçok şeyimizi kaybettik. Şimdi yeni bir yılın heyecanı, yeni bir başlangıcın heyecanını yaşıyoruz... 2021 yılında en başta özgür hayatımıza kavuşma dileğiyle... Şimdiden mutlu yıllar, güzel günler hepimizin olsun...
2021 MESAJLARI YENİ YIL KUTLAMA MESAJI
Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… 2021 Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…
Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. 2021 Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!
İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah'ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. 2021 de Mutlu seneler…
Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen.
RESİMLİ MESAJ YENİ YIL İÇİN
Canım arkadaşlarım... Hepinizin yeni yılını kutlarım. İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2020 ve hoş gel bize 2021…
Mutlu yıllar efendim. Yeni yılınız kutlu olsun… Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…
Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar…
Dünyayı değiştirmek istersen kendine inan, dürüstlükten asla vazgeçme! Mutlu Yıllar 2021 !!
2021 Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…
YAZILI RESİMLİ MESAJ 2021 MUTLU YILLAR GÖRSEL
2021 de Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
2021 Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.İnstagram için 2021 resimli mesajları
Sevgili dostlarım… Hepinize iyi yıllar dilerim. 2021 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.
Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…
Her yeniyıl bir başka güzel.. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyılınız kutlu olsun.
Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!
SEVGİLİYE, ANNEYE, EŞİNİZE ANLAMLI SÖZLER KISA
Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.
KISA MUTLU YILLAR YAZILARI, SÖZLERİ, MESAJLARI
Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.
Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?
Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.
Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2021 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
YILBAŞI 2021 KUTLAMA VİDEO YOUTUBE
2021 YENİ YIL İÇİN GÜZEL MESAJLAR
Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar! Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.
Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun. Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.
Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar! Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!
Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.
GÜZEL MESAJLAR YENİ YIL İÇİN 2021 KUTLAMA TEBRİK ANLAMLI
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar… Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar…
Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.