Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye daha 1000 lira yardım yapılacağını açıkladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek
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08 Nisan 2020 10:48
Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İlk faz yardım ödemelerinin ardından projenin ikinci ayağına geçildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira dağıtımın süreceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2.1 milyon kişiye ilk dağıtımı tamamlanan 1000'er lira desteğin 3 fazda yapılması kararlaştırıldı. İlk destekten faydalananlar dışında 2.3 milyon kişiye daha 1000'er lira dağıtılacak.

Herhangi bir başvuru olmaksızın yapılacak bu yardım sosyal mesafenin korunması nedeniyle evlere gönderilecek.

3'ÜNCÜ FAZ YARDIM DA BAŞLAYACAK

Bakan Selçuk, ikinci faz yardımların ardından 3'üncü faz yardımların da başlayacağını duyurdu. 1 ve 2. yardımdan faydalanmayan farklı kişilere verilecek olan yardımın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Üçüncü faz yardıma e-devlet üzerinden başvuru yapılacak. Böylece ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşılmış olacak.

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