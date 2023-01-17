YENİ! Yalı Çapkını yeni bölüm! Yalı Çapkını yeni fragman! (17 Ocak Salı)

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Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ocak akşamı 17. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide izleyenler yine nefeslerini tuttu. Yalı Çapkını yeni fragman ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.Yalı Çapkını 17. bölüm özetiSeyran'ın mücadelesi yanı sıra İfakat ile Ferit'in babasının ilişkisinin artık açığa çıkması da gerilimi artırıyor. Yalı Çapkını 17. bölümünü Star TV ekranından izlemek isteyenler için, aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirler: "Yalı Çapkını son bölüm star tv"Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı. Son bölümün özeti ise şu şekilde, bu özetten siz devamına dair tahminlerde bulunabilirsiniz:Efe Han arayışında olduğu bir yüz için Seyran ile konuşmak istiyor. Defne, Seyran'a ulaşmak için Orhan ve İfakat'ten başlayarak Ferit'e kadar herkesi rahatsız eder. Seyran şimdi çok fazla kararsızdır ve Kazım'dan nasihat almak için gitmeye karar verir. Ferit de Serter tarafından Pelin hayatından silinmesi için bir hamle yapar fakat bu hareket beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanYalı Çapkını 18. bölüm ve yayınlanacak olan yeni bölümünün yalı çapkını yeni fragman izlemek isteyenler için kanalın youtube kanalını ziyaret edebilir veya yukarıdaki playerı kullanabilir."Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları arasında İfakat adı öne çıkmaktadır ve merak ediliyor. İfakat, Korhan ailesinin büyük gelinidir ve Halis Ağa tarafından yalıya gelin olarak getirilmiştir. Genç yaşta bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de bebeğini kaybetmiştir ve kayınvalidesinin de kalbi bu olaylara dayanamamıştır. İfakat, Korhan soyadının leke görmemesi için her şeyi ve herkesi önemseyen bir kişiliktedir."Yalı Çapkını" dizisinde İfakat karakterini Gülçin Şantırcıoğlu canlandırmaktadır. Gülçin Şantırcıoğlu, 25 Ağustos 1977 tarihinde doğmuş ve İstanbul'da yaşayan Türk oyuncudur. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro ve sinema dünyasına adım atan Şantırcıoğlu, "Süt" ve "Sınıf" gibi dizilerde ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Esir Şehrin Çocukları" gibi filmlerde rol almıştır."Yalı Çapkını" dizisinin gerçek hikayesi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve dizi, OGM Pictures tarafından yapılmış, Burcu Alptekin tarafından yönetilmiş ve Mehmet Barış Günger tarafından yazılmış bir kurgudur. Dizinin ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve dram ve romantik türdedir. Eğer "Yalı Çapkını" dizisini izlemek istiyorsanız, dizinin tüm bölümlerine startv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.