Washington Wizards'ın yeni başkanı Michael Winger, takımı daimi bir şampiyonluk adayına dönüştürmeye kararlı olduğunu söyledi.



1997'de Bullets olan adını Wizards olarak değiştirdiğinden beri oynadığı 26 sezonun yalnızca 9'unda playofflara kalabilmiş olan Washington ekibi, bu yılların hiçbirinde ikinci turu geçememişti.



Winger, bu durumu artık değiştirme ve takımı şampiyonluk adaylarından biri haline getirme yolunda yapacağı çalışmalardan şu şekilde bahsetti:



"Nihai beklenti, nesiller boyu bir şampiyonluk adayı oluşturacağımız üzerine. Eninde sonunda şampiyonluk için yarışan bir takımımız olacak. Bunun ne zaman olacağına söz veremem, ancak Washington DC'deki tek NBA takımının daimi bir aday olmaması veya en azından şampiyonluk peşinde koşmaması için hiçbir mazeret olamaz.



Yani amacımız budur. Ne pahasına olursa olsun şampiyonluk peşinde koşmak. Bu tabii ki zaman alacak ve işe en temelinden başlanacak. Sadece oyuncular ve koçlardan değil, herkesten. Yarın her şeyi bugün yapıldığından biraz daha iyi yapacağız. Her gün uygulayacağımız mantra bu. Ve sonunda ise burada, DC'de bir kupa kaldıracağız. Yalnızca ne zaman olacağına söz veremem."



Yıllar boyunca bazı kayda değer oyunculara sahip olmasına rağmen beklenen eşiği bir türlü aşamayan Wizards, 2013 NBA Draftı'nda Giannis Antetokounmpo yerine Otto Porter Jr.'ı seçmesi ve 2020'de Russell Westbrook için yetenekli rol oyuncularını takas etmesi gibi birçok kilit fırsatı kaçırarak, yıllar içinde NBA'in en işlevsiz takımı haline gelmişti.





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