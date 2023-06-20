Golden State Warriors'ın yeni genel menajeri Mike Dunleavy Jr., Jordan Poole'u "en az dört yıl daha" takımda tutmayı planladığını söyledi.



Dunleavy Jr. ilk basın toplantısında Poole'u tutmak istediğini şu şekilde ifade etti:



"Sözleşme uzatmasıyla, kendisini en az dört yıl daha burada tutmayı planlıyoruz."



Poole, kariyerinin en iyi sezonunun ardından geçtiğimiz Ekim ayında dört yıllığı 140 milyon dolarlık bir uzatma imzalamış, lakin geçtiğimiz sezon genel şut ve üçlük yüzdeleri, maç başına ortalama 20.4 sayı yakalamasına rağmen sırasıyla %43 ve %33.6'ya düşmüştü.



Poole'un rakamları playofflarda daha da düşüşe geçmiş, 13 maçta %34,1 şut isabetiyle 10,3 sayı ortalamada kalmıştı.



Dunleavy, Poole ile beraber bir diğer genç oyuncu Jonathan Kuminga'yı da oldukça sevdiğini söyledi:



"Bu adamların ikisi de memnun olduğumuz gerçekten iyi genç oyuncular, ligde değerleri oldukça büyük."



Dunleavy ayrıca Kuminga'nın bu sezon daha fazla süre alması gerektiğine inandığını belirtti:



"Onu oyuna nasıl daha fazla dahil edebileceğimizi çözmek hepimizin görevi. Oyununu geliştirerek doğru ayarlamaları yapıp neyin işe yaradığını bulmak, Jonathan'a olduğu kadar yönetime ve koçlara da düşüyor."



Önceki sezon 67 maçta forma giyen Kuminga istikrarlı süre alamamış ve 9.9 sayı, 3.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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