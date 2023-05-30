Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 15:08

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? 2023 yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı belli oldu mu?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak merak konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim? 2023 yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı belli oldu mu?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? 2023 yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı belli oldu mu?
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Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber gündemde yürütmenin diğer önemli isimlerinin kimlerden oluşacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra açıklaması bekleniyor.
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu?

Yeni kurulacak kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak henüz net değil.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti. Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, 'Kabine ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verdi.

İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu: "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.

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