  •  
    FIFA, Modeste transferi için KARARINI verdi ve...
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Victor Moses'ı büyüledi! 'Bu sizi asla yanıltmasın'
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?

Yeni transferler, Avrupa'da ilk kez sahada!

Galatasaray'ın yeni transferler Diagne, Luyindama ve Marcao, sarı-kırmızılı formayla ilk Avrupa kupası maçında görev aldı.

Kaynak: AA
Yeni transferler, Avrupa'da ilk kez sahada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 21:21
Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.

UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için