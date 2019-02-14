Yeni transferler, Avrupa'da ilk kez sahada!

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.
UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
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Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.
UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın