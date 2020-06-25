Yeni transferin imza töreninde Beşiktaş sözleri

Panathinaikos'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, daha önce Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Yeni transferin imza töreninde Beşiktaş sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2020 01:18
Panathinaikos'un yeni transferi İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, Yunan ekibine gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibe Twente'den transfer olan Aitor, Avrupa kupalarında oynamak istediği için takımından ayrılmak istediğini ve bu aşamada kendisine teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu söyledi. İspanyol golcü açıklamasında, "Beşiktaş'la görüştüm aa Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." şeklinde konuştu.

Aitor Cantalapiedra yıldızının parladığı Twente'de geçen sezon 22 maçta 8 gol 7 asistlik performans göstermişti. Panathinaikos bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için