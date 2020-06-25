Panathinaikos'un yeni transferi İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, Yunan ekibine gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.



Yeşil beyazlı ekibe Twente'den transfer olan Aitor, Avrupa kupalarında oynamak istediği için takımından ayrılmak istediğini ve bu aşamada kendisine teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu söyledi. İspanyol golcü açıklamasında, "Beşiktaş'la görüştüm aa Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." şeklinde konuştu.



Aitor Cantalapiedra yıldızının parladığı Twente'de geçen sezon 22 maçta 8 gol 7 asistlik performans göstermişti. Panathinaikos bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.



