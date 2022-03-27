Gençlik operasyonu kapsamında Fenerbahçe, Güney Kore'nin Joenbuk takımından 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı. Bu sezon U19'da oynayacak Jo ile ilgili merak edilenleri Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, yanıtladı.



Fenerbahçe'nin Asya pazarında hatırı sayılır bir etkinliği olduğunu söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. Jin-ho Jo'yu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Jo, Joenbuk altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği ise yüksek teknik kapasitesi... Bazen durdurulamaz bir hâl alabiliyor. Top sürme ve pasör özellikleriyle de günümüz futbolunda klasik bir ofansif orta saha olarak öne çıkıyor. Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor. Onun gibi öldürücü paslar atabiliyor. Ancak A Takım için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. İleriki yıllarda heyecan ve umut veren bir isim olacağına eminim."



YAŞAYAN EFSANE



36 yaşında olan ve kariyerini Real Sociedad'da sürdüren David Silva hem kulüp hem de İspanyol Milli Takımı ile büyük başarılar kazandı. Deneyimli 10 numara, milli takımı ile 2010'da Dünya, 2008 ve 2012'de de Avrupa şampiyonluğu gördü. Silva kariyerinin altın çağını yaşadığı Manchester City ile 4 lig şampiyonluğuna imza atarken kupa, lig ve süper kupada da 10 kez mutlu sona ulaştı.





İLGİLİ VİDEO