Yeni transfer Vinicius golle başladı

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.
Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.
Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.