Yeni transfer Vinicius golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçında golle tanıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni transfer Vinicius golle başladı
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06 Şubat 2024 23:59
Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.

Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

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