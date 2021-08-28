Yeni transfer Correa, Inter'e 3 puanı getirdi

Serie A'nın 2. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yeni transfer Correa, Inter'e 3 puanı getirdi
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27 Ağustos 2021 23:52
Serie A'nın 2. haftasında son şampiyon Inter, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı Inter 3-1 kazanarak 2'de 2 yaptı ve serisini sürdürdü.

Maçın 15. dakikasında Ilic'in golüyle öne geçen Hellas Verona, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla Inter 47'de Lautaro Martinez'in attığı golle skora dengeyi getirdi. 83. dakikaya gelindiğinde Joaquin Correa'nın golüyle öne geçen konuk ekip Inter, 90+4'te yeniden Correa ile bulduğu golle skoru 3-1 yapıp galibiyetini ilan etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter 6 puana yükselirken Hellas Verona ise henüz puanla tanışamadı.






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