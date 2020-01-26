Yeni transfer attı, Lyon kazandı

Fransa Ligue 1'de 21. hafta mücadelesinde Rudi Garca'nın takımı Lyon ile Deniz Zanko'nun çalıştırdığı Toulouse kozlarını paylaştı.Parc Olympique Lyonnais'de oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Maxwell Cornet, 71'de Moussa Dembele ve 77'de Villarreal'den yeni transfer Toko Ekambi kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Lyon puanını 32 yaparken, Toulouse 12 puanla son sırada kaldıLigin bir sondaki haftasında Lyon deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Toulouse ise Amiens deplasmanına gidecek.