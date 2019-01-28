Yeni Toyota Corolla Hibrit fiyatı ne kadar? O Ses Türkiye şampiyonuna Acun'dan Yeni Toyota Corolla Hibrit

Geçen yıl kim ne kadar kazanmıştı? İşte O Ses Türkie'de verilen Toyota Corolla Hibrit'in fiyatı ve detaylar...O Ses Türkiye 2019 büyük ödülü belli oldu. O Ses türkiye bu sezon kazanan yarışmacı 2019 model Toyota Corolla Hibrit sahip olacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın galibi 2019 model Toyota corolla Hibrit'in sahibi olacak. O Ses Türkiye büyük ödülü değeri 500 bin tl yakın olduğu biliniyor.Beyazıt Öztürk'ün takımıGülce Kahtalı,Barış ve Baran Solar,Umut KaçMurat Boz'un takımıBartu Gülhan,Ferat ÜngürHadise'nin takımıAnıl ŞimşekSeda SayanHiçbir yarışmacısı finale katılamadıO Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu.Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi. Sms oylaması sonucunda Lütfiye Özipek şampiyon oldu.Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti.Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı ve Murat Boz ile birlikte finalde yarışma adayı oldu.