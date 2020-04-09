Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez duyulmasından bu yana geçen 100 günlük sürede yaşanan belli başlı gelişmeler ve dönüm noktaları şunlar oldu:



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı 31 Aralık 2019'da Çin, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini bildirdi.



Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen türdeki bir virüsün yol açtığı tahmin ediliyordu.



1 Ocak'ta, hastalığa ilk yakalananların ziyaret ettiği belirlenen Vuhan'daki Deniz Ürünleri Gıda Pazarı kapatıldı.



3 Ocak'ta hastalığa yol açan virüsün genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan SARS'a yol açan koronavirüs ile yüzde 80 oranında benzeştiği anlaşıldı.



"Yeni tip koronavirüs" 7 Ocak'taDünya Sağlık Örgütün (DSÖ), hastalığın SARS olmadığını fakat yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olan yeni tip koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.



11 Ocak'ta Çin'de hastalıktan ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişi, Vuhan'daki pazardan alışveriş yaparken koronavirüs kaptığı tahmin edilen 61 yaşında bir erkekti.



13 Ocak'ta Çin dışındaki ilk vaka görüldü. Tayland'da bir kadın hastada yeni tip koronavirüs tespit edildi.



16 Ocak'ta Japonya'da Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.



21 Ocak'ta ABD'de ilk Kovid-19 vakası görüldü.



"Küresel acil durum" Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla birçok ülkeye yayıldı. Hong Kong, Tayvan, Singapur, Güney Kore, Avustralya, Malezya, Vietnam ve Nepal'de yeni tip koronavirüs tespit edilen kişiler tedavi altına alındı.



23 Ocak'ta Vuhan kentine tüm ulaşım durduruldu, karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.



24 Ocak'ta Avrupa'da ilk vakalar ortaya çıktı. Fransa'da Çin'den gelen iki kişide ve bir akrabalarında yeni tip koronavirüs tespit edildi.



30 Ocak'ta DSÖ "küresel acil durum" ilan etti.



31 Ocak'ta İngiltere, İtalya ve İspanya'da ilk vakalar görüldü.



2 Şubat'ta Çin dışında ilk kez Filipinler'de bir kişi hayatını kaybetti.



SARS'ı geride bıraktı 9 Şubat'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 811'e ulaştı. Salgındaki can kaybı sayısı SARS'ı geride bıraktı.



11 Şubat'ta DSÖ, yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adı verildiğini duyurdu.



14 Şubat'ta Afrika kıtasındaki ilk vaka görüldü. Mısır'da bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.



Fransa'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden kişi, Avrupa kıtasındaki ik ölüm vakası oldu.



Güney Kore, İran ve İtalya'da salgınlar 19 Şubat'ta İran'da ilk vakalar ve can kayıpları meydana geldi.



22 Şubat'ta Güney Kore'de bir günde 229 vaka görüldü. Ülkenin güneyindeki Daegu kentindeki bir Katolik Hristiyan Kilisesinin cemaati içindeki yayılmanın salgında rolü olduğu belirtildi.



25 Şubat'ta İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'de Kovid-19 görüldüğü bildirildi.



26 Şubat'ta Güney Amerika kıtasında ilk vaka Brezilya'da, İtalya'dan seyahatten dönen bir iş adamında görüldü.



Suudi Arabistan umre ziyaretlerini durdurdu 27 Şubat'ta Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı.



28 Şubat'ta DSÖ, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek"e çıkardıklarını duyurdu.



29 Şubat'ta ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı.



Mart ayının ilk 6 gününde İtalya'daki vaka sayısı 6 kat arttı.



8 Mart'ta salgının yayıldığı Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.



10 Mart'ta Başbakan Giuseppe Conte ülkede serbest dolaşımı kısıtlayarak kapsamlı karantina tedbirleri ilan etti. İlk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler tatil edilirken, Birinci Futbol Ligi Serie A dahil tüm spor müsabakaları durduruldu.



Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.



DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.



ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa'dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.



12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.



13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.



17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.



Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.



19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.



21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.



23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.



Olimpiyatlar ertelendi 24 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıla ertelenmesine karar verdi.



25 Mart'ta Hindistan'da 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



26 Mart'ta ABD'de görülen Kovid-19 vakalarının sayısı Çin'i geride bıraktı. Ülke en çok vaka görülen yer konumuna geldi.



27 Mart'ta ABD Kongresi salgın nedeniyle zarara uğrayan şahıs ve işletmelere yardım için 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Bu, ülke tarihinin en büyük ekonomik yardım paketi oldu.



İngiltere Başbakanı hastalığa yakalandı Aynı gün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



2 Nisan'da dünya genelinde Kovid-19 vakaları 1 milyonu aştı.



3 Nisan'da Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak iline 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı



7 Nisan'da Çin'de ilk kez yeni ölüme rastlanmadığı bildirildi. Aynı gün aşkam saatlerinde salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.



8 Nisan'da dünya genelinde Kovid-19 vakaları 1,5 milyonu aştı.



Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye (küresel salgın) dönüştü. Virüs bugüne dek dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kişiye bulaşırken, 90 bine yakın kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Salgın halen dünyayı etkilemeye devam ediyor.





İlk başta Çin ve çevresini etkileyen bölgesel bir "epidemi" olarak algılanan salgının sonraki günlerde Asya sınırlarını aşıp halk sağlığını küresel çapta tehdit etmeye başlamasıyla, dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi haline geldi.