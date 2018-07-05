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Yeni Spor Bakanı kim olacak?

Ankara kulislerinde, yeni Spor Bakanı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik olabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Sporx.com
Yeni Spor Bakanı kim olacak?
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05 Temmuz 2018 15:35
Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrilirken, 9 Temmuz günü açıklanması beklenen yeni kabinede Spor Bakanı'nın kim olacağı sorusu da spor dünyasının gündeminde.

Ankara kulislerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik'in ismi de Spor Bakanlığı için ciddi şekilde dillendirilen isimlerin başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da mesliste yemin ettikten sonra Beştepe'de kabineyi açıklayacak ve Spor Bakanı'nın da ismi netleşecek.

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