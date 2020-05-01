Yeni sözleşmelere koronavirüs ayarı

Liglerin kaderi için cumartesi günü kulüp başkanları, TFF yöneticileriyle görüşecek. Toplantıda, futbolcularla yapılacak yeni sözleşmelerde "Salgın sebebiyle liglere ara verilen süreçte ödemelerin dondurulması" maddesi de gündeme gelecek.

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Yeni sözleşmelere koronavirüs ayarı
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01 Mayıs 2020 11:27
Süper Lig'in kaderi için cumartesi günü TFF yönetimi ile toplantı yapacak olan kulüp başkanları sürpriz bir konuyu daha gündeme getirmeye hazırlanıyor. Coronavirüs salgını sonrası verilen arada futbolcularına ödeme yapmakta zorlanan kulüpler, bugünkü toplantıda bundan sonra yapılacak olan futbolcu sözleşmelerine, "Futbolun salgın hastalıklar ya da afetler sebebiyle zorunlu olarak oynanamadığı süreçte ödemelerin dondurulması" maddesinin eklenmesini de masaya yatıracak.

Yeni sözleşmelere eklenmesi gündemde olan bu madde için ilk olarak hukukçularla bir görüşme yapılacak. Bununla beraber TFF yöneticileri ile Süper Lig kulüp başkanları arasında bugün yapılacak olan kritik toplantı sonrası liglerin kaderi de büyük oranda netlik kazanacak. TFF ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'de kalan 8 hafta için maçların 12 Haziran'da yeniden başlamasını hedefliyor.

TFF yöneticileri ve kulüp başkanlarının bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da katılması bekleniyor.

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