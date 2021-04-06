Yeni sözleşme Muslera'ya yaramadı!

Bu sezon Süper Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönen Muslera, çıktığı ilk 8 maçta müthiş bir performans ortaya koymuştu. Bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gören başarılı futbolcu, 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatmıştı.



Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasından sonra ise rüzgar tersine döndü. Muslera, ligde çıktığı son 5 maçta kalesini sadece bir kez gole kapatırken, ağlarında tam 11 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, özellikle Galatasaray ile sabit 2.5 milyon Euro ücretten 3 yıllık yeni mukavele imzaladıktan sonra performansında büyük düşüş yaşadı.



Ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce yeni mukavelesine kavuşan Uruguaylı kaleci, Rize ekibi karşısında ağlarında tam 4 gol gördü. Sonraki hafta ise Hatayspor'dan 3 gol birden yedi. Muslera, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı.



