(Yeni son dakika gelişmesi) Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi sınavı başvuruları nasıl

(Yeni son dakika gelişmesi) Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi sınavı başvuruları nasıl

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Gözler şimdi yazılı sınavlarda. İşte, 2020 bekçi alımı hakkında tüm ayrıntılar...



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına internet üzerinden ön başvurular



e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.







e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.



İŞTE BEKÇİLİK SINAVI ŞARTLARI NELER?



Bekçi olmak için istenen şartlar geçtiğimiz dönemlerde şu şekildeydi:



– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



– En az 167 cm boyunda olmak,



– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.



– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,







– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),







– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.



– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR? BEKÇİLER NE KADAR KAZANIYOR?



İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.



Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.



Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.



Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.



Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.



Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.



EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir







BEKÇİ EĞİTİM VİDEOSU



Resmi duyuru yayımlandı ve 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Bekçi olmak isteyen adaylar bu açıklamadan sonra harekete geçerek başvuru yapmaya hazırlandı. Bu yıl bekçilik sınavı şartları neler olacak? Bekçi olmak için ne yapmak gerek? Bekçilik sınavı ne zaman? soruları ışığında haberimizi okuyabilirsiniz.Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına internet üzerinden ön başvurular https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bekçi olmak için istenen şartlar geçtiğimiz dönemlerde şu şekildeydi:– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,– En az 167 cm boyunda olmak,– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir

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