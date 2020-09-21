Yeni sokağa çıkma yasağı, Ne zaman sokağa çıkma yasağı olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak konusu. Gündeme yeniden gelen sokağa çıkma kısıtlaması konusunda yeni toplantıların yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakın zamanda uyarılarını yaptı ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmelerin olup olmayacağına ilişkin değerlendirmeleri yaptı. Koronavirüse yakalanma hızındaki artışlar nedeniyle son günlerde sokağa çıkma kısıtlaması konusu gündemde yer almaya devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak kabinenin ana gündemlerinden biri Kovid-19 tedbirleri olacak. Vaka ve ölümlerdeki artış nedeniyle yeni kısıtlamalara ihtiyaç olup olmadığı ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il il sunum yapması bekleniyor. Koca geçen hafta testlerine başlanan aşıda gelinen noktayı anlatacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini, İzmir'de de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını ancak hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını, son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söyledi.İzmir programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılandı.Valilik şeref defterini imzalayan ve Vali Köşger ile görüşen Koca, gazetecilere, yaptıkları görüşmenin en önemli gündem maddelerinin koronavirüs salgınının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımları olduğunu ifade etti.İzmir'in ticareti, turizmi, sanayisi ve tarımı ile sürekli geliştiğini, sağlık alanındaki ihtiyaçlarının da arttığını, koronavirüs salgını ile birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü dile getiren Koca, kentin ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar, proje çalışması yapılan sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.Hakkari'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 18 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.Antalya'da Kovid-19 denetimleri kapsamında, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 244 kişiye 768 bin 600 lira, bazı adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 112 kişiye de 137 bin 200 lira ceza uygulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını aktardı.Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."