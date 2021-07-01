Yeni sezonda %50 taraftar kararı

TFF, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

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Yeni sezonda %50 taraftar kararı
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01 Temmuz 2021 14:24
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

İŞTE AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. 

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.  

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


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