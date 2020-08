Yeni sezon öncesi basketbolda dev hazırlık turnuvası

Takımların sezon öncesi mücadele ettiği ciddi hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen, "Gloria Cup", bu yıl "Gloria Sports Arena"ev sahipliğinde bir kez daha yıldız isimleri parkede ağırlıyor.



Lige hazırlık sürecinde çok önemli yere sahip olan Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event'in organizatörlüğünde düzenlenecek olan "Gloria Cup Basketball Turnuvası" dokuz takımın katılımıyla iki grup halinde gerçekleşecek.



2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın ilk ayağında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, BC Dripro, Galatasaray Doğa Sigorta yer alacak. Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle CSKA Moscow ve Khimki Moscow Region takımları turnuva da yer alamayacak.



8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık grubunda; Anadolu Efes, Crvena Zvezda, BC Dnipro, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom kozlarını paylaşacak.



SON ŞAMPİYON ANADOLU EFES GLORİA SPORTS ARENA'DA HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Geçtiğimiz sezonu Ergin Ataman yönetiminde Basketbol Süper Ligi'nde lider olarak tamamlayan Anadolu Efes, Gloria Cup turnuvaları öncesinde Gloria Sports Arena'da hazırlık çalışmalarına başladı.



Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Basketball 2020, aynı zamanda şu anda Avrupa'daki tek büyük kamp ve turnuva organizasyonudur.



Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye'den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.



TAKIM BİLGİLERİ:



ANADOLU EFES: Anadolu Efes'in son iki şampiyonluğunun mimarı Ergin Ataman baş antrenörlüğünde, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes, bu sene kadrosunu altyapısından yetişen ve NCAA'de oynayan Erten Gazi ile güçlendirdi. Bunun dışında kadrosunu tamamen koruyan Anadolu Efes'in hedefi bu sene de Final Four. Ataman, daha önce 2009'da Efes, 2012 yılında Beşiktaş ve 2013 yılında da Galatasaray ile bu başarıya ulaşmıştı.



FENERBAHÇE BEKO : Geçen yıl ligi ikinci bitiren Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık antlaşma imzalayarak takımın kadrosunu güçlendirdi. Bu sezon kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie, Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel, Lorenzo Brown ve Kenan Sipahi gibi önemli isimlerin transferini gerçekleştirdi.



Galatasaray Doğa Sigorta: Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Avustralyalı uzun forvet Brock Motum, Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon, Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton, Darly Macon, Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter, Eray Akdoğan, Ragıp Berke Atar ve son olarak Tofaş'ta forma giyen Barış Ermiş'i renklerine bağladı. 2018 yazında göreve gelen baş antrenör Ertuğrul Erdoğan ise 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



TOFAŞ: Tofaş Basketbol Takımı'nda baş antrenör olarak 5 yılı deviren Orhun Ene antlaşmasını yenileyerek bu sezonda birlikte olacaklarını duyurdu. Takımın yeni transferleri Semaj Christon, Nuni Omot, Jeremy Simmons, Sean Kilpatrick ve Alihan Demir oldu.



TÜRK TELEKOM: Kamar Baldwin le 8'inci transferini gerçekleştiren Türk Telekom, daha önce Muhammed Baygül'ün sözleşmesini uzatarak kadrosunda tuttu. Başkent temsilcisi, yerli rotasyonunda Galatasaray'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i, Afyon Belediyespor'dan Erdi Gülaslan'ı ve son olarak Anadolu Efes'ten Göktuğ Baş'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia'da geçiren Micheal Eric'i alan Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirerek oyun kurucu bölgesi için Tyler Ennis ile forvet pozisyonu için ise Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.



PINAR KARŞIYAKA: 2020-2021 sezonunda Pınar Karşıyaka, kadrosunu Alman asıllı Türk oyuncu Mahir Ağva, Sek Henry, Raymar Morgam ile güçlendirdi.



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: ING Basketbol Süper Ligi'nin 7DAYS EuroCup'daki temsilcilerinden biri olacak olan Bahçeşehir Koleji, kadro yapılanmasına Alex Perez, Josh Owens, Peyton Aldridge, Eric Green, Jamal Jones, İsmet Akpınar, Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel ve Erkan Yılmaz'ı dahil etti.



CRVENA ZVEZDA: Sırbistan'ın Kızılyıldız Mts takımı, Euroleague sezonu için kadrosunu Landry Nnoko, Jordan Loyd ve Langston Avery Hall ile güçlendirdi.



BC DNİPRO: Denys Zhuravlov yönetiminde olan Ukraynalı takım BC Dnipro, bu sezonda iddiasını sürdürüyor. BC Dnipro'nun sayı-ribaund ortamalarıyle dikkat çeken oyuncuları arasında Henry Dugat ve Maksym Korniyenko bulunuyor.



Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:



2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA1



2 EYLÜL ÇARŞAMBA



20.30 BC Dnipro- Bahçeşehir Koleji



3 EYLÜL PERŞEMBE



20.30 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta



4 Eylül Cuma



17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- BC Dnipro



20.30 Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji



6 Eylül Pazar



16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta



19.00 Anadolu Efes – BC Dnipro



8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA2



8 Eylül Salı



17.30 Maç1 BC Dnipro- Tofaş



20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta



9 Eylül Çarşamba



17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka



20.30 Maç 4 Türk Telekom- Crvena Zvezda



10 Eylül Perşembe



17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden



20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan



11 Eylül Cuma



17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden



20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan



12 Eylül Cumartesi



20.15 Maç 5 Kaybeden- Maç 7 Kaybeden



13 Eylül Pazar



13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7Kazanan



16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden



19.00 Maç 6 Kazanan – Maç 8Kazanan