Yeni sezon için VAR takımı kuruluyor

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, VAR kadrosunu genişletme kararı aldı ve 6 yeni hakemi VAR kadrosuna almaya karar verdi.

Haber; Akşam
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Yeni sezon için VAR takımı kuruluyor
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10 Temmuz 2021 13:59
Önümüzdeki sezon VAR kadrosuna dahil olacak bu 6 hakem artık liglerde düdük çalamayacak. MHK'nin bunun için Koray Gençerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan, Emre Malok ve Erkan Engin'e teklifte bulunduğu öğrenildi.

Bu hakemlerin boşluğu ise alt ligden üst lige terfi ettirilecek 6 hakemle doldurulacak. Burak Taşkınsoy (İstanbul), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Alper Akarsu (Ankara), Davut Dakul Çelik (İzmir), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Furkan Aksuoğlu (Trabzon), Oğuzhan Aksu (Mersin) ve Selim Özen'den (D.Bakır) oluşan 8 aday içerisinden 6 isimin Süper Lig kadrosuna geçmesi bekleniyor.

YENİ VAR HAKEMLERİ

Koray Gençerler – Manisa

Serkan Tokat – Ankara

Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya

Hakan Ceylan – İzmir

Emre Malok – İstanbul

Erkan Engin – Sakarya

SADECE 6'SI SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Burak Taşkınsoy / İSTANBUL

Oğuzhan Çakır / BALIKESİR

Alper Akarsu / ANKARA

Davut Dakul Çelik / İZMİR

Ömer Faruk Turtay / ANTALYA

Furkan Aksuoğlu / TRABZON

Oğuzhan Aksu / MERSİN

Selim Özen / DİYARBAKIR


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