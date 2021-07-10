Yeni sezon için VAR takımı kuruluyor

Önümüzdeki sezon VAR kadrosuna dahil olacak bu 6 hakem artık liglerde düdük çalamayacak. MHK'nin bunun için Koray Gençerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan, Emre Malok ve Erkan Engin'e teklifte bulunduğu öğrenildi.
Bu hakemlerin boşluğu ise alt ligden üst lige terfi ettirilecek 6 hakemle doldurulacak. Burak Taşkınsoy (İstanbul), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Alper Akarsu (Ankara), Davut Dakul Çelik (İzmir), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Furkan Aksuoğlu (Trabzon), Oğuzhan Aksu (Mersin) ve Selim Özen'den (D.Bakır) oluşan 8 aday içerisinden 6 isimin Süper Lig kadrosuna geçmesi bekleniyor.
YENİ VAR HAKEMLERİ
Koray Gençerler – Manisa
Serkan Tokat – Ankara
Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya
Hakan Ceylan – İzmir
Emre Malok – İstanbul
Erkan Engin – Sakarya
SADECE 6'SI SÜPER LİG'E ÇIKACAK
Burak Taşkınsoy / İSTANBUL
Oğuzhan Çakır / BALIKESİR
Alper Akarsu / ANKARA
Davut Dakul Çelik / İZMİR
Ömer Faruk Turtay / ANTALYA
Furkan Aksuoğlu / TRABZON
Oğuzhan Aksu / MERSİN
Selim Özen / DİYARBAKIR
Bu hakemlerin boşluğu ise alt ligden üst lige terfi ettirilecek 6 hakemle doldurulacak. Burak Taşkınsoy (İstanbul), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Alper Akarsu (Ankara), Davut Dakul Çelik (İzmir), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Furkan Aksuoğlu (Trabzon), Oğuzhan Aksu (Mersin) ve Selim Özen'den (D.Bakır) oluşan 8 aday içerisinden 6 isimin Süper Lig kadrosuna geçmesi bekleniyor.
YENİ VAR HAKEMLERİ
Koray Gençerler – Manisa
Serkan Tokat – Ankara
Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya
Hakan Ceylan – İzmir
Emre Malok – İstanbul
Erkan Engin – Sakarya
SADECE 6'SI SÜPER LİG'E ÇIKACAK
Burak Taşkınsoy / İSTANBUL
Oğuzhan Çakır / BALIKESİR
Alper Akarsu / ANKARA
Davut Dakul Çelik / İZMİR
Ömer Faruk Turtay / ANTALYA
Furkan Aksuoğlu / TRABZON
Oğuzhan Aksu / MERSİN
Selim Özen / DİYARBAKIR