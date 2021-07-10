Yeni sezon için VAR takımı kuruluyor

Önümüzdeki sezon VAR kadrosuna dahil olacak bu 6 hakem artık liglerde düdük çalamayacak. MHK'nin bunun için Koray Gençerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan, Emre Malok ve Erkan Engin'e teklifte bulunduğu öğrenildi.



Bu hakemlerin boşluğu ise alt ligden üst lige terfi ettirilecek 6 hakemle doldurulacak. Burak Taşkınsoy (İstanbul), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Alper Akarsu (Ankara), Davut Dakul Çelik (İzmir), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Furkan Aksuoğlu (Trabzon), Oğuzhan Aksu (Mersin) ve Selim Özen'den (D.Bakır) oluşan 8 aday içerisinden 6 isimin Süper Lig kadrosuna geçmesi bekleniyor.



YENİ VAR HAKEMLERİ



Koray Gençerler – Manisa



Serkan Tokat – Ankara



Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya



Hakan Ceylan – İzmir



Emre Malok – İstanbul



Erkan Engin – Sakarya



SADECE 6'SI SÜPER LİG'E ÇIKACAK



Burak Taşkınsoy / İSTANBUL



Oğuzhan Çakır / BALIKESİR



Alper Akarsu / ANKARA



Davut Dakul Çelik / İZMİR



Ömer Faruk Turtay / ANTALYA



Furkan Aksuoğlu / TRABZON



Oğuzhan Aksu / MERSİN



Selim Özen / DİYARBAKIR



