Yeni PUBG modu: Vostok

PUBG için hazırlanan Vostok isimli oyun modu hakkında çeşitli bilgiler elde edildi. Yeni modun turnuva tabanlı bir strateji sistemi üzerine kurulu olduğu söylendi. Oyuncular, bu sistemde bulunan savaş alanlarında eşya satın alabilecek.



Para ve arena sikkesi gibi alışveriş araçlarının yer aldığı Vostok'ta oyunculara sadece 3 adet yaşam hakkı verilecek. Mevzilenme alanlarına ev sahipliği yapan bu oyun seçeneğinde sadece 1 kişi hayatta kalabilecek.



PUBG Vostok modu nasıl bir sisteme sahip?



Aynı anda birden fazla arenanın kullanılacağı Vostok, Dota Auto Chess veya Teamfight Tactics gibi oyunlarda tecrübeli olan kişilere pek yabancı gelmeyecek. Bire bir karşılaşmaların damga vuracağı bu oyun modunda kendi takımınızı oluşturmak yerine, kazandığınız paralar sayesinde, savaşmaya daha gelişmiş ekipmanlar satın alarak devam edeceksiniz.



Hayatta kalmayı başaranlar, paranın yanı sıra, çeşitli ödüller kazanacak. Kısacası her tur bir önceki turdan daha zor olacak ve son kertede en iyilerin savaşına tanıklık edilecek. Counter-Strike: Global Offensive'de olduğu gibi Vostok da size yaşadığınız her tur daha çok avantaj sağlayacak.



Aşağıda yer alan videoda bu oyun moduna ilişkin bütün detaylar mevcut. 8.3 yamasında bu mod ile alakalı herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Vostok'un ne zaman oyuncular ile buluşturulacağı henüz belli değil.



Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi ilgili video ile baş başa bırakalım. PUBG'nin en yeni oyun modu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.



Kaynak: shiftdelete



