Yeni Pelican Kira Lewis Jr.: "Zion'la oynayacağım için sabırsızım!"

New Orleans Pelicans'ın yeni point guardı Kira Lewis Jr., Zion Williamson ile birlikte oynamak için sabırsızlandığını söyledi.



Pelicans'ın üst sıralara takas yapma planları olmasına rağmen, bulunduğu yerde kalarak dün gece 2020 NBA Draftı'nda 13'üncü sıradan Alabama point guardı Lewis Jr'ı seçti.



Geçen sezon ikinci sene oyuncusu olarak 18.5 sayı, 5.2 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalayan Kira, oldukça hızlı bir oyuncu ve bu, Pelicans'ın oyun tarzına oldukça iyi bir şekilde uyum sağlıyor.



Şu an itibariyle Lonzo Ball, Pelicans'ın ilk beş point guardı olduğundan ötürü, Lewis'in kendisine benchten destek olması bekleniyor.



Lewis, Pelicans'ın süperstarı Williamson ile oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Lewis, Draft gecesi deneyimini ve yeni takımı hakkındaki görüşlerini tartışmak için, Yahoo Sports'un Draft analisti Krysten Peek ile röportaj yaptı.



"TAKIM ARKADAŞI OLACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"



Krysten, Lewis'e "Pelicans'a gidip Zion Williamson gibi bir oyuncuya katılma konusunda ne düşünüyorsun?" sorusunu yönelttiğinde, genç oyuncunun cevabı şöyle oldu:



"Harika olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir izlemiş olduğum, onun gibi harika bir oyuncuya katılmak harika. Patlayıcılığı, smaçları ve çembere gidişiyle, her şeyi yapan bir oyuncu. Bu yüzden, oraya gidip onunla tanışacağım için, onu bizzat oynarken izleyebileceğim için ve takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım."



Krysten ayrıca Draft öncesi antrenmanları sırasında Pelicans'dan aldığı geri bildirimler hakkında da konuştu:



"Hızımı, açık sahada oynama şeklimi, takım arkadaşlarım ve kendim için pozisyon yaratabilmemi ve kolay fırsatlar elde etmemi beğendiler. Hızımı gerçekten sevdiler. Sahip oldukları sporcularla oynamak istedikleri şekilde, bunun onlara uyduğunu düşünüyorum."