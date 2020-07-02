Yeni Nintendo Switch geliyor!

Sony ve Microsoft bu yıl bitmeden piyasaya süreceği PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsolları ile 4K oyun deneyiminin yaygınlaşmasını sağlayacak. Peki, Nintendo tarafındaki sessizlik ne zaman bozulacak? Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre, şirket önümüzdeki yıl Nintendo Switch'in yükseltilmiş bir versiyonunu tanıtmayı planlıyor. Yani 4K destekli Nintendo Switch yolda!



Yeni Nintendo Switch 4K desteğine sahip olacak!



Bu yükseltmenin neleri değiştireceğine dair net bir açıklama yapılmıyor, sadece 4K çözünürlüğe geçiş yapılacağı belirtiliyor. Tabi yüksek çözünürlüklü içerikler olmadıktan sonra 4K'nın pek bir önemi yok. Bu kapsamda cihaz için daha fazla yeni oyunun duyurulması kaçınılmaz görünüyor.



Switch'in daha uzun pil ömrüne sahip yenilenmiş sürümü geçen yıl kullanıcılarla buluştu. Konsol hala NVIDIA Tegra CPU ve 4 GB RAM'den güç alıyor, bu yüzden pil kapasitesi ve performans tarafında atılacak adımlar merakla bekleniyor.



Switch ve Switch Lite'nin mağazalarda bulunması hala zor olduğundan, şu anda yükseltilmiş bir sürüm mantıklı değil. Ancak gelecek yıl tanıtılacak bir konsol, Sony ve Microsoft'un karşısında yeni bir alternatif olarak dikkat çekecektir.



Kaynak: ShiftDelete



