Yeni Need For Speed Oyunu Yıl İçerisinde Çıkış Yapabilir

EA tarafından geliştirilen sevilen serilerden Need For Speed'in son yapımı olan Need For Speed: Heat yaklaşık iki sene önce piyasaya sürülmüştü. Yeni nesil teknolojilerin ve en önemlisi yeni nesil oyun konsollarının gelmesiyle birlikte NFS: Heat büyüleyici grafiklerine rağmen eskiyen bir yapım. EA tarafından 2021 Kasım ayında yapılan toplantıdaki NFS ifadesi oldukça geniş bir aralığı kapsıyor. EA burada yeni NFS oyununun 1 Nisan 2022 ila 31 Mart 2023 aralığında çıkış yapacağını belirtmişti. Gelen yeni sızıntıya göre oyun beklenenden daha erken gelebilir.



Yeni Need For Speed Oyunu 2022 İçerisinde Gelebilir



Sızıntıları ile ünlü isimlerden Tom Henderson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada oldukça önemli yeni detaylar paylaştı. Henderson açıklamasında "EA, Criterion Games tarafından geliştirilen yapımın Eylül ya da Ekim itibariyle çıkmasını bekliyor." ifadesini kullandı. Ayrıca Battlefield 2042 yapımının geliştirilmesine destek veren Criterion Games'in NFS oyununu geliştirmesini durdurduğunu ve tüm odağını Battlefield 2042'e verdiğini belirtti.



Kaynak: (esporlab.com)