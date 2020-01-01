Yeni NBA sezonu, 22 Aralık'ta başlama eğiliminde

ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre, her NBA takımından oyuncu temsilcilerinin, 2020-21 sezonu için önerilen 22 Aralık başlangıç tarihini onaylamaları bekleniyor.



NBPA (Oyuncular Sendikası) bünyesinde resmi bir oylamanın bugün geç saatlerde yapılmasının planlandığı bildirildi.



Bazı yıldız oyuncuların, yeni sezona 22 Aralık yerine 18 Ocak'ta (Martin Luther King Jr. Günü) başlamak istedikleri belirtilmiş olsa da, sendika direktörü Michele Roberts ile Salı günü yapılan son toplantıların ardından, bazı oyuncuların Aralık ayındaki tarihi onaylamalarının "kaçınılmaz" olduğunu düşündükleri bildirilmişti.



Yeni sezona Noel'den günler önce başlayarak, lig, Mayıs ayı ortasında bitecek 72 maçlık normal bir sezonu hedefliyor olacak.



Her iki tarafın da, yeni bir emanet maaş rakamı konusunda hala anlaşmazlık içinde olduğu bildirildi. Lig ve sendikanın, önümüzdeki üç yıl içinde sırasıyla %25 ve %15'lik miktarlara baktıkları söylenmişti. Bununla birlikte, Wojnarowski ve Lowe'a göre, NBPA ve NBA, bu hafta takımlarla yapılan görüşmelerde, önümüzdeki iki yıl boyunca oyuncu maaşlarının yaklaşık %18'ini emanet alma etrafında odaklanan tartışmalarına referans verdiler.



