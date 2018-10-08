Yeni Muhammed Ali: Khahib Nurmagomedov!

"Pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı"

Ayıyla güreşerek antrenman yaptı

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.İki dövüşçünün yaşadığı tartışmalar ve ikili arasındaki geçmişe dayanan olaylar nedeniyle gerilimli bir ortamda gerçekleşen müsabaka, karma dövüş sanatlarının en büyük maçlarından biri olarak benimsendi.Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov'un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu.Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov'un müsabakayı kazanması ve sonrasında "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi." yorumu yapıldı.Ayrıca haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." ifadeleri öne çıkarıldı.L'Equipe gazetesinde "Nurmagomedov, McGregor'a karşı yüzyılın dövüşünü kazandı." ifadesiyle duyurulan haberde, karşılaşma öncesi yaşanan tartışmalar ve artan gerilim nedeniyle maçın ardından olay çıkmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda güreşle tanışarak spora başlayan Khabib Nurmagomedov, ayrıca judo ve sambo branşlarında eğitim aldı.Dokuz yaşındayken antrenmanlarını ayıyla güreşerek yapan Nurmagomedov'un bu görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi.Nurmagomedov, eğitimi sırasında antrenmanlarını izlediği ve ilgi duyduğu karma dövüş sanatlarına 18 yaşından sonra başladı.Dağıstanlı Nurmagomedov, 20 yaşında karma dövüş sanatlarında profesyonel maçlara çıkmaya başlayarak bu alanda kariyerinin ilk adımlarını attı.

Allah sizinleyken sizi kimse deviremez" diyen ve Conor McGregor'u paramparça eden Khabib Nurmagomedov, 9 yaşında ayı ile güreşirken... pic.twitter.com/Wr2n0ziU8i



— Sporxtv (@sporxtv) October 7, 2018



Dövüş kaybetmedi



Khabib Nurmagomedov, profesyonel kariyerinde çıktığı 27 maçı da kazanma başarısı gösterdi.



Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğraflarını paylaşan "Kartal" lakaplı Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarındaki en uzun yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor.



Maçın ardından çıkan olaylar



McGregor ile Nurmagomedov arasındaki mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı.



Olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.



Dağıstanlı dövüşçünün ekibinden üç kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Karşılaşmayı kazandıktan sonra ringin dışına çıkarak olaylara karışan Nurmagomedov'un kemerinin geri alınması gündeme geldi.



McGregor gözaltına alınmıştı



Conor McGregor, ABD'de Khabib Nurmagomedov'un da aralarında bulunduğu dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdığı gerekçesiyle nisan ayında gözaltına alınmıştı.



Yük taşıma aracı fırlatarak otobüsün camını kırdığı saldırı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan McGregor, daha sonra serbest bırakılmıştı.



Saldırı sonucu otobüste bulunan isimlerden Michael Chiesa'nın yüzünde kesikler meydana gelmiş, Ray Borg ise gözünden yaralanmıştı.



Nurmagomedov'dan destek verenlere teşekkür



Nurmagomedov, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti.



Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle özür dileyen Nurmagomedov, "Bana yeni rakipler, benden nefret eden yeni kişiler lazım. Size söylemiştim. Gerçekten beni yenebileceğini mi sandınız? Beni destekleyen ve hep yanımda olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyorsunuz." yorumunda bulundu.



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