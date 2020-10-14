Yeni model iphone 12 özellikleri nasıl? Iphone 12 fiyatı, kamerası

Iphone 12 tanıtımı yapıldı ve ne kadar diyerek yapılan detaylı incelemenin sonucu bulundu. Türkiye fiyatı iphone 12 olarak vatandaşlar merak ederek araştırmalarını yapmaya başladı. Yeni tasarımı 5 farklı renkte olacak iphone 12'nin büyüleyici tasarımının yanında yeni modelinin fiyatı merak konusu oldu. Yeni iphone 12 ne kadar, yeni iphone 12 Türkiye fiyatı detayları haberimizde...

14 Ekim 2020 08:08
Yeni model iphone 12 özellikleri nasıl? Iphone 12 fiyatı, kamerası
Iphone kullanıcıları yeni iphone 12 modelinin nasıl olduğu konusunda araştırmalarını yapmaya başladı. Yeni nesil iphone 12 modelinin detayları ve fiyatı açıklandı. Iphone 12 almak isteyen herkes lansman toplantısını dikkatle izledi ve iphone 12 modeli 5 farklı şekliyle görücüye çıktı. Apple Iphone yeni modeli iphone 12 tasarımıyla yine büyüledi. Türkiye fiyatı kaç para olacak, iphone 12 fiyatı, iphone 12 ne kadar sorularının yanında iphone modelinin Türkiye'deki fiyatı ise dudak uçuklattı. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.
iPhone 12'de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

IPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?, IPHONE 12 KAÇ PARA?

Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık olmayacağı açıklanan #iPhone12 ailesinin fiyatları:

Iphone 12 mini: 4.450 TL, vergilerle 8.750 TL
Iphone 12: 5.140 TL, vergilerle 10.100 TL
Iphone 12 Pro: 6.858 TL, vergilerle 13.485 TL
Iphone 12 Pro Max: 7.544, vergilerle 14.835 TL

YENİ IPHONE 12'NİN ÖZELLİKLERİ

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM'e sahip iPhone 12'de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.



YENİ TELEFONLARDA 5G OLACAK

Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı. Apple, 5G konusunda rakipleri Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

IPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?





Yeni iphone 12 özelliklerinin yanı sıra kamerası, yeni özellikleri ve çıkardığı ses, ekran kalitesi gibi durumları da merakla bekleniyor. 

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