Yeni moda Beşiktaş: Alkış topladılar

Beşiktaş, oynadığı futbol ve attığı gollerle haftanın en çok konuşulan takımı oldu. N'Koudou, Muleka ve Weghorst'lu hücum hattıyla ilk 45 dakikalardaki yoğun presle atılan 8 gol alkış topladı. Valerien Ismael'e de taraftarın güven duygusu artmaya başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Yeni moda Beşiktaş: Alkış topladılar
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31 Ağustos 2022 12:47
İngiltere Premier Lig patentli futbolcularıyla Beşiktaş, bambaşka bir kimliğe büründü.

Eleştirilerin hedefinde olan Teknik Direktör Valerien Ismael, Karagümrük ile Sivasspor maçlarıyla birlikte oynattığı ofansif futbolla sınıfı geçti. Ismael, sol kanatta N'Koudou'yla Muleka ve Weghorst'lu hücum hattıyla rakip savunmaların ayarını bozdu. Karagümrük ile Sivasspor karşısında ilk devrelerde 5 gol bulan siyah-beyazlıların maça hızlı başlayıp sonuç bulması alkış topladı.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Alanyaspor deplasmanında da ilk devrede 3 gol atan Kara Kartal'ın şu ana dek ilk devrelerde 8 golü bulunuyor. Bu alanda ligin zirvesinde olan siyah-beyazlılarda hem yönetim hem de taraftarların şampiyonluk inancı arttı. Sağda Rosier ve solda ise Masuaku da hücuma destekleriyle etkili görüntü verdi. Ismael, bu oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini belirtip zamanla maçların her iki devresinde etkili oynayan bir takım yaratacaklarının sözünü verdi.

YÖNETİM 12'DEN VURDU

Transfer şampiyonu olarak Fenerbahçe gösterilse de Beşiktaş'ın takviyeleri göz kamaştırıyor. Siyah-beyazlı yönetim yaptığı transferlerle hedefi 12'den vurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının transferdeki izlediği akıllı politika camianını yüzünü güldürdü.

MÜTHİŞ İKİLİ: WEGHORST & MULEKA

Beşiktaş'ın golcüleri ilk 4 haftada hem atıyor hem attırıyor. Ligde oynadığı 3 maçta Jackson Muleka 3 gol kaydetti. Takımın yıldızı Weghorst ise 4 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kartal'ın forvetleri 4 haftada 8 gole direkt katkıda bulundu. 

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