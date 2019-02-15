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Yeni MHK büyük tartışmalara ve krize neden oldu

TFF yönetiminin alelacele tayini beraberinde krize neden oldu... TFF yönetimi, yeni MHK ile ilgili adeta mesaj ve mail bombardımanına tutuldu.

Kaynak: Sporx.com
Yeni MHK büyük tartışmalara ve krize neden oldu
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15 Şubat 2019 15:57
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SPORX ÖZEL - MHK başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından bu sabah Sabri Çelik isminde karar kılan TFF yönetiminin, yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde belirlediği yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşumunda ilginç bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

TFF yönetiminin futbolun en kritik ve hassas kurullarından biri olan Merkez Hakem Kurulu'nu sadece 2 saatlik bir sürede belirlemesi, başkan ve üyelerle ilgili TC kimlik numarasıyla yapılan sicil kaydı incelemesinin dışında gerekli istişare ve araştırmanın yapılmamasıyla birlikte krize neden oldu.

Sabri Çelik başkanlığında yeni MHK'nin iki saatlik bir zaman içinde telefon trafiği ile belirlenmesi, görev alan MHK üyelerinin ekip arkadaşlarını da kamuoyu ile birlikte tff.org'dan öğrenmesine yol açtı.

MHK'nın belirlenip kamuoyuyla paylaşılmasının ardından MHK'de görev verilen bazı isimlerle ilgili özellikle hakem camiasında ve futbol kamuoyunda büyük bir infial oluşurken, TFF başkanı ve yönetimi adeta mail ve mesaj bombardımanına tutuldu.

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