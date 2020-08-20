"Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı"

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa ederken gözler kurulun başına geçecek isme çevrildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
'Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı'
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20 Ağustos 2020 16:49
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti.

Bu gelişmenin ardından gözler MHK'nin başına geçecek yeni isme çevrildi. Hürriyet'in haberine göre; Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı.

Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. TFF'nin kurulun başına geçecek olan Serdar Tatlı ismini yakın zamanda duyurması bekleniyor.

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