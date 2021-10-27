Yeni MHK Başkanı resmen açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.



MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:



BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu



ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu



FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?



Ferhat Gündoğdu, Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'de ilk olarak istifa eden Metin Tokat'ın yerine kurul üyesi olarak atanmıştı. Tatlı ve ekibinin istifasının ardından Ferhat Gündoğdu, TFF tarafından MHK'de yeni başkan olarak göreve getirildi.



Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, MHK Eğitim Sorumluluğu, klasman hakem gözlemciliği görevleri de yapmıştır.





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